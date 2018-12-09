Fotoğraf: AA/Mahmut Serdar Alakuş

MANİSA

Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

10. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortaya, ceza alanı içinde Eljif Elmas'ın bekletmeden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

26. dakikada Akhisarspor öne geçti. Serginho'nun ceza alanı dışında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Savunma oyuncularına rağmen pozisyonu iyi takip eden Bokila'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

49. dakikada Serginho'nun pasıyla hareketlenen Onur Ayık'ın sağ çapraz pozisyonda ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

68. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ çapraz pozisyondan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu'nun pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Josue'nin vuruşunda, top direkten döndü.

82. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi sahasından Güray'ın gönderdiği uzun topa hareketlenen Manu, Skrtel'e rağmen topla ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+5. dakikada Josue'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Regattin, savunma oyuncularını güzel bir hareketle geçtikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 3-0. Pozisyonda VAR incelemesi yapıldı ve ofsayt olmadığı tespit edildi.

Akhisarspor, müsabakayı 3-0 galip tamamladı.

Fenerbahçe, küme düşme hattında

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Jeremy Bokila'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarıda Elvis Manu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Uzatma bölümünde Adrien Regattin'le bir gol daha bulan yeşil-siyahlı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 15. haftanın ardından 14 puanda kalan Fenerbahçe, haftayı averajla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gerisinde 16. sırada ve düşme hattında bitirdi.

Fenerbahçe en son, 2016-2017 sezonunda ilk 3 haftada sadece 1 puan almış ve 3. haftayı küme düşme hattında 16. sırada tamamlamıştı.

Akhisarspor, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve düşme hattından çıkarak 13. sıraya yükseldi.

Deplasmanda yine kazanamadı

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, üst üste 5. deplasman maçından da galibiyet çıkaramadı. Dış sahada tek galibiyetini Atiker Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertli ekip, sonraki 5 müsabakada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Akhisarspor'dan kritik galibiyet

Süper Lig'in ilk haftalarında istediği sonuçları alamayan Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'yi de aynı skorla 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Son 6 haftada sadece 1 mağlubiyeti bulunan yeşil-siyahlı ekip, bu periyotta 11 puan topladı.

Bokila gollerini sürdürdü

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk kez forma giyen ve takımının beraberlik golüne imza atan Jeremy Bokila, ilk 11'de başladığı Fenerbahçe maçında da takımının ilk golünü kaydetti.

Bokila, takımıyla çıktığı ikinci maçı da boş geçmeyerek 2 gole ulaştı.

Fenerbahçe karşısında Akhisarspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydeden Elvis Manu, bu sezon 4. kez rakip ağları havalandırdı. Manu, takımda en fazla gol atan isim durumuna yükseldi. Adrien Regattin ise Demir Grup Sivasspor maçının ardından ikinci kez skor üretti.

Müsabakadan sonra büyük sevinç yaşayan Akhisarsporlu futbolcular, bu coşkuyu taraftarlarla paylaştı.

Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a hareket etti

Karşılaşma için dün hava yoluyla İzmir'e geldikten sonra Manisa'ya geçen Fenerbahçe'de, 3-0 mağlup tamamlanan maçın ardından İstanbul'a uçakla değil, otobüsle dönülmesi kararı alındı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kararıyla, maçtan sonra takımı taşıyan otobüs İstanbul'a doğru yola çıktı.

Muhabir: Ali Korkmaz