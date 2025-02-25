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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübünden Mourinho açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanan derbinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun dile getirdiği ifadelerin bağlamından koparıldığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Fenerbahçe Kulübünden Mourinho açıklaması

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere Jose Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez." denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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