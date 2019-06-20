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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü kombine devir sınırını kaldırdı

Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu için 6 adetle sınırlı olan kombine devir hakkını, taraftardan gelen talepler üzerine kaldırıldığını açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 20.06.2019
Fenerbahçe Kulübü kombine devir sınırını kaldırdı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, 2019-2020 futbol sezonu için 6 adetle sınırlı olan kombine devir hakkını, taraftardan gelen talepler üzerine kaldırıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kombine devirle ilgili taraftarların yoğun talebinin değerlendirildiği belirtilerek, "Kulübümüze sezon boyunca karaborsa bilet satışı ile ilgili binlerce şikayet ulaşmış olup bu konuyla yeni sezonda daha aktif mücadele edilmesi yönünde görüşler bildirilmiştir. Uygulamaya konulan kombine devri kısıtlaması kuralı diğer kulüplerde yürürlükte olan şekliyle karaborsa ile mücadele etme kapsamında alınmıştır. Ancak tarafımıza ulaşan yoğun talep ve ricalar üzerine bu kuraldan 2019-2020 sezonu için vazgeçilmiştir." denildi.

Geçen sezona göre kombine kartlara yüzde 15 zam yapıldığı da aktarılan açıklamada,
"Öncelikle belirtmek isteriz ki zam oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulumuz gerekli tüm çalışmaları titizlikle yaparken tüm belirleyici unsurları en ince ayrıntısına kadar düşünmüştür. Bu doğrultuda yeni kombine fiyatlarının açıklanmasında kulübümüzün içerisinde bulunduğu mali darboğaz, enflasyon oranları, dövizdeki yüksek kur artışları etkileyici unsur olmuştur. Belirlenen zam oranının değerlendirilmesinde özellikle ülkemizdeki enflasyon oranı ve kulübümüz ödemelerinin döviz üzerinden olduğu gerçeğinin de göz önüne alınması gerektiğini ifade etmek isteriz." ifadelerine yer verildi.



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