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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Can Öcal  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç PFDK'ye sevk edildi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u 4 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamalarında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

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