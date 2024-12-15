Fenerbahçe konuk ettiği RAMS Başakşehir'i mağlup etti

İstanbul
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.
3. dakikada Deniz Dilmen'in hatalı pasında rakip yarı sahanın ortalarından Amrabat'ın boş kaleye gelişine göndermek istediği vuruşta, top yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Kostic'in soldan ortasına Dzeko'nun altıpas önünde dokunuşunda, savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden auta gitti.
26. dakikada topla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük buluşan Osayi-Samuel, yay üzerinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun gelişine vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın içeri çekerek uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
35. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazda geriden bindiren İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can'ın penaltı noktasının solundan sert şutunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
İlk yarı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kemen, kale sahasına hareketlenen Piatek'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gitti: 1-1
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top Maximin'in önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
74. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uzak direğe gönderdiği kafa vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-1
76. dakikada Başakşehir savunmasının uzun topunda Becao meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ıska geçip topu Piatek'e kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
90. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Kostic kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1
Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.