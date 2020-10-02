Euro
9.10
Dolar
7.77
BIST 100
1,141.56
Altın
1,910.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yarın yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Süha Gür   | 02.10.2020
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

İstanbul

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le yarın 5. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.

Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.

1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
STK, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelenecek
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 484 bini aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1095 kişi öldü
ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı
ABD'li satış sitesi Amazon 20 bine yakın çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı

Benzer haberler

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

Futbol'da haftanın programı

Fenerbahçe, ligde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Bazı arkadaşlarımız maalesef istediğimiz performansta değildi

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Bazı arkadaşlarımız maalesef istediğimiz performansta değildi
Beşiktaş'ın transfer etmeyi planladığı Rosier İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer etmeyi planladığı Rosier İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı

Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı