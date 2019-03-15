Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, geriye düşünce açıldı

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Erkan Tiryaki   | 15.03.2019
Fenerbahçe, geriye düşünce açıldı

İstanbul

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada goller normal sürenin son 17 dakikasında geldi. İki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, 73. dakikada Demir Grup Sivasspor, Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole bir dakika sonra Roberto Soldado'yla karşılık veren Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mehmet Ekici attı.

Bu galibiyetle puanını 31'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla 13. sıraya çıktı.

Deplasmanda üst üste 3. yenilgisini alan Demir Grup Sivasspor ise 34 puanda kaldı.

Mehmet Ekici'den 3 puanı getiren gol

Fenerbahçe'de 54. dakikada oyuna giren Mehmet Ekici, 86. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 2 gol atarak galibiyette başrolü oynayan Mehmet, Sivas ekibinin de filelerini havalandırarak gol sayısını 3'e çıkardı.

Soldado'dan gollere devam

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu, gollerine Demir Grup Sivasspor karşısında da devam etti.

Süper Lig'de son 3 haftayı da boş geçmeyen Soldado, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'den sonra Demir Grup Sivasspor ağlarını da havalandırdı. Süper Lig'de 4. golüne imza atan Soldado, bütün gollerini sezonun ikinci yarısında kaydetti.

Mehmet Topal sakatlandı

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, ikinci yarının başında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Maçın 54. dakikasında sakatlığı nükseden tecrübeli futbolcu, yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

'Kazanmak önemli bir eşikti'

'Kazanmak önemli bir eşikti'

'Önemli olan yediğimiz golden sonra dönüş yapabilmekti'

'Bizim adımıza hakemin yönetimi çok kötüydü'

Fenerbahçe Beko 22. galibiyetini elde etti

Fenerbahçe Beko 22. galibiyetini elde etti
Goller ikinci yarı geldi kazanan Fenerbahçe oldu

Goller ikinci yarı geldi kazanan Fenerbahçe oldu
Trabzonspor'un CAS davası sona erdi

Trabzonspor'un CAS davası sona erdi