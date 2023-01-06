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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ercan Çakar   | 06.01.2023
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

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