Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,275.40
BTC/USDT
54,322.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Filip Kostic'i İstanbul'a davet etti

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Fenerbahçe, Filip Kostic'i İstanbul'a davet etti

İstanbul

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a davet ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı
İçişleri Bakanlığında Narin Güran'ın öldürülmesinin de değerlendirildiği güvenlik toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Bakan Tekin: Mesleki ve teknik eğitimi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz
Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Fenerbahçe, Filip Kostic'i İstanbul'a davet etti

Fenerbahçe, Filip Kostic'i İstanbul'a davet etti

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide: Yarın için hazırız

İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 37. kez ev sahipliği yapacak

İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 37. kez ev sahipliği yapacak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet için İzlanda ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet için İzlanda ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı İzmir'de

A Milli Futbol Takımı İzmir'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet