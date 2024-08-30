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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaştı

Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.

Bozhan Memiş  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaştı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Amrabat'ın kulübü Fiorentina ve oyuncuyla geçici transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek "Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir." denildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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