Euro
10.03
Dolar
8.47
BIST 100
1,413.80
Altın
1,811.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla’nın Milas İlçesinde ormanlık alandaki yangının Kemerköy Termik Santrali’ne yaklaşmasının ardından içeride bulunan işçiler tahliye edildi.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere kaldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Süha Gür   | 04.08.2021
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere kaldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçının 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti. Pereira, Dinamo Kiev karşılaşmasında Serdar Dursun'un yerine Valencia'ya görev verdi.

Portekizli teknik adam, ilk 11'i Altay Bayındır, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Valencia'dan oluşturdu.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Bartu Kulbilge, Nazım Sangare, Zanka, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Samatta ve Serdar Dursun ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Dinamo Kiev Yardımcı Antrenörü Emil Karas ise Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov ve Ramirez 11'ine görev verdi.

Müsabakanın 28. dakikasında Ukrayna temsilcisi, Lednev'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 63. dakikasında Mesut Özil'in etkili pasında altıpasta topla buluşan Pelkas'ın şık dokunuşunda top filelere gitti ve Fenerbahçe 1-1'lik eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'de 67. dakikada Ferdi'nin yerine Nazım Sangare, Valencia'nın yerine Serdar Dursun ve Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde 75. dakikada ise Zajc, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo ve Mesut Özil oyundan alınırken, bu isimlerin yerine Zanka, Samatta, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan oyuna girdi.

Mücadeleyi Çağdaş Altay, Mehmet Yıldırım ve Anıl Küçükkaraca hakem üçlüsü yönetti.

Dört futbolcu 90 dakika oynadı

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Dinamo Kiev'e karşı 90 dakika görev yaptı.

Sarı-lacivertliler ikinci yarıda 7 oyuncu değişikliğine giderken, teknik direktör Pereira, Altay, Szalai, Tisserand ve Novak'a 90 dakika görev verdi.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlığı sebebiyle tedavisine devam edilen Sosa'nın yanı sıra Caulker, Dirar, Lemos ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Kaptan Luiz Gustavo

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçına Luiz Gustavo kaptan olarak çıktı.

Brezilyalı futbolcu, takımın birinci kaptanı olarak belirlendi.

Lucescu saha kenarında yer almadı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında saha kenarında yer almadı.

76 yaşındaki teknik adam soğuk algınlığı sebebiyle kulübede bulunmazken, Ukrayna temsilcisi, yardımcı antrenör Emil Karas yönetiminde sahada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşılarımız gelmeye başladı
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Tüketici dernekleri koronavirüs aşısı olmayana kısıtlama tartışmasını değerlendirdi
AB, 200 milyon doz Novovax aşısı almaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere kaldı

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Tüm ciddiyetimizle turu geçip, diğer turu da geçip gruplara kalmak istiyoruz

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim disipline sevk edildi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim disipline sevk edildi
TFF Başkanı Özdemir: 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz

TFF Başkanı Özdemir: 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz