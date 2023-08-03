Fenerbahçe Diego Rossi'nin ayrılığını duyurdu

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan "Diego Rossi'ye teşekkürlerimizle" başlıklı paylaşımda, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda, futbolcularımızdan Diego Rossi, MLS ekibi Columbus Crew SC'ye transfer olmuştur. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında formamızı giyen Diego Rossi'ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.