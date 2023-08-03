Dolar
26.97
Euro
29.56
Altın
1,935.78
ETH/USDT
1,839.70
BTC/USDT
29,150.00
BIST 100
7,258.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Diego Rossi'nin ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin MLS ekibi Columbus Crew'e transfer olduğunu açıkladı.

Murat Kaya  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Fenerbahçe Diego Rossi'nin ayrılığını duyurdu Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan "Diego Rossi'ye teşekkürlerimizle" başlıklı paylaşımda, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda, futbolcularımızdan Diego Rossi, MLS ekibi Columbus Crew SC'ye transfer olmuştur. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında formamızı giyen Diego Rossi'ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadın jandarma astsubaylar Malatya'da depremzedelere desteğini sürdürüyor
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı
Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Benzer haberler

Fenerbahçe Diego Rossi'nin ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe Diego Rossi'nin ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe, Rossi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, Mert Müldür ve Miha Zajc ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı
Spor şirketleri temmuz ayında yatırımcısını sevindirdi

Spor şirketleri temmuz ayında yatırımcısını sevindirdi
Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru'ya konuk olacak

Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru'ya konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet