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Spor, Futbol

Fenerbahçe derbiye hazır

Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında derbide Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süha Gür   | 22.02.2020
Fenerbahçe derbiye hazır

İstanbul

Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında derbide Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı.

Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

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