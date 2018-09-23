Fenerbahçe derbi maça hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

anasayfa > spor, futbol 23.09.2018

Fenerbahçe derbi maça hazır

İSTANBUL 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin derbi maç için yaptığı son antrenmanı kulüp başkanı Ali Koç ile yöneticiler Semih Özsoy ve Selahattin Baki de izledi.

Sarı-lacivertli oyuncular, idmandan sonra tesislerde kampa girdi. 

Muhabir: Ercan Doğan

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