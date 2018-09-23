Fenerbahçe derbi maça hazır

İSTANBUL

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin derbi maç için yaptığı son antrenmanı kulüp başkanı Ali Koç ile yöneticiler Semih Özsoy ve Selahattin Baki de izledi.

Sarı-lacivertli oyuncular, idmandan sonra tesislerde kampa girdi.

Muhabir: Ercan Doğan