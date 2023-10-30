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Spor, Futbol

Fenerbahçe, deplasmanda sezon başlangıç rekorunu egale etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, deplasmanda sezon başlangıç rekorunu egale etti.

Süha Gür  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Fenerbahçe, deplasmanda sezon başlangıç rekorunu egale etti

İstanbul

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde iyi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, 9'u Avrupa'da, 10'u ligde olmak üzere oynadığı ilk 19 resmi maçın tamamını kazandığı süreçte, rekor üstüne rekor kırıyor.

Alman teknik adam Christoph Daum yönetiminde 2009-2010 sezonunda elde ettiği Süper Lig'e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlama rekorunu geçtiğimiz lig maçında kıran sarı-lacivertliler, söz konusu başarıyı Pendikspor galibiyetiyle 10 maça taşıdı.

Bahsi geçen süreçte deplasmanlarda iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, konuk olduğu maçlar baz alındığında yeni rekorlara göz kırptı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, üst üste 5 deplasman maçında gol yemeyerek 1960-1961 sezonun ardından bu başarıyı tekrar eden ilk ekip oldu. Sarı-lacivertliler, aynı süreçte lige 5 deplasman galibiyetiyle başlama rekorunu da egale etti.

1991-92 ve 1992-93'e ortak oldu

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda üst üste elde ettiği 5 galibiyetle, rekorunu egale etti.

1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarına 5'er deplasman galibiyetiyle sezona giriş yapan sarı-lacivertliler, 6. haftalarda ilk sezonunda Sarıyer'e, ikinci sezonunda ise Kocaelispor'a mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçını kazanması halinde tarihinde ilk defa lige üst üste 6 deplasman galibiyetiyle başlayacak.

1982-83, 1997-98 ve 2009-10 sezonlarını geride bıraktı

Fenerbahçe, deplasmanda gösterdiği performansla, 1982-1983, 1997-1998 ve 2009-2010 sezonlarını geride bıraktı.

Söz konusu sezonlara 4 maçlık deplasman galibiyet serisiyle başlayan sarı-lacivertliler, 5. maçlarda ise puan kaybı yaşamıştı.

1982-1983 ve 1997-1998'de 5. maçlarda beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 2009-2010'da ise mağlup olmuştu.

63 sezon sonra deplasmanda gol yemeden 5 maçlık seri

Fenerbahçe, ligde 63 sezonun ardından ilk defa 5 deplasman maçını gol yemeden kazandı.

1960-1961 sezonunda üst üste 7 deplasman maçını gol yemeden galip tamamlayan sarı-lacivertliler, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Öte yandan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, lige gol yemeden üst üste 5 galibiyetle başlayan tek takım konumunda yer alıyor.

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