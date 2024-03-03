Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,400.60
BTC/USDT
61,632.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, deplasmanda rekora koşuyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 2-0 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Süha Gür  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Fenerbahçe, deplasmanda rekora koşuyor Fotoğraf: Serkan Avci - AA

İstanbul

Bu sezon ligde misafir takım olarak 14 maça çıkan sarı-lacivertliler, galibiyet, kalesini gole kapama ve topladığı puan bakımından zirvede yer alıyor.

Konuk olduğu lig müsabakalarında gösterdiği performansla beğeni toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rekora koşuyor.

Süper Lig tarihinde en çok deplasman galibiyetine 2020-2021 sezonunda ulaşan Fenerbahçe, 21 takımla oynanan bahsi geçen sezonu 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamlayarak deplasmanda 47 puan toplamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik ile daha şimdiden 40 puana ulaşmayı başardı.

Rekora 2 galibiyet kaldı

Fenerbahçe, ligde deplasman galibiyet rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in kalan 5 maçlık bölümünde 1 galibiyet daha alması durumunda 14 galibiyete ulaşacak sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonuna ait rekorunu egale edecek.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan bölümde 2 galibiyet alması durumunda ise lig tarihinde bir sezonda en çok galip geldiği sezonu yaşayacak.

Öte yandan Fenerbahçe, yine aynı bölümde 7 puan toplaması durumunda puan rekorunu egale edecek, söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.

Tek sezonda içindeki seri galibiyet rekoru da gelebilir

Fenerbahçe, bir sezon içinde deplasmanda aldığı seri galibiyet açısından da rekora gidiyor.

Sarı-lacivertliler, seri deplasman galibiyetlerine bakıldığında daha önce en iyi sezonlarını 2005-2006 ve 2010-2011'de yaşadı.

2005-2006 sezonunda deplasmanda 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, 2010-2011'de ise bunu 9 maça çıkardı.

Hatayspor galibiyetiyle bu sezon deplasmanda 8 maçlık seriye ulaşan sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonundaki başarısını egale etmeyi başardı.

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u geçmesi durumunda ise 2010-2011 sezonundaki 9 maçlık seriyi egale etmeyi başaracak.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarından galibiyetle ayrılması durumunda ise bir sezonda üst üste en fazla galibiyete ulaştığı sezonu yaşayacak.

Deplasmanda galibiyet rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin

Süper Lig'de deplasmanda seri galibiyet rekoru 12 maçla Fenerbahçe'ye ait durumda bulunuyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride sarı-lacivertliler, üst üste 12 maç kazanmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, ligin kalan bölümünde üst üste 4 deplasman galibiyeti alması durumunda söz konusu rekoru egale edecek. Sarı-lacivertliler, ligin son deplasmanında Galatasaray'ı da geçmesi durumunda ise söz konusu rekoru geride bırakacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Antalya'da MIKTA etkinliğine katıldı
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Bingöl'de olası depremde hasar alabilecek riskli yapılar araştırıldı
Bakan Fidan: Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı
Bakan Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Yaşlı Profili Araştırması" yapıldığını açıkladı

Benzer haberler

Depremde annesini kaybeden Enes, futbolla yeniden yaşama tutundu

Depremde annesini kaybeden Enes, futbolla yeniden yaşama tutundu

Fenerbahçe, deplasmanda rekora koşuyor

Trabzonspor, şampiyonluk sonrası ilk peşinde

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları, 3 sezon daha beIN Sports'ta

Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları, 3 sezon daha beIN Sports'ta
Fenerbahçe deplasmanda 3 puanın sahibi

Fenerbahçe deplasmanda 3 puanın sahibi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet