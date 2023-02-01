Dolar
18.82
Euro
20.48
Altın
1,925.15
ETH/USDT
1,575.30
BTC/USDT
23,074.00
BIST 100
4,976.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"nda konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Süha Gür   | 01.02.2023
Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

İstanbul

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

2 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Sınırda 8 isim

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı
Türkiye, 2022'de en çok Almanya'dan ziyaretçi ağırladı
Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı
Yaklaşık 140 yıllık nüfus belgelerini "sarraf titizliğiyle" dijital ortama taşıyorlar

Benzer haberler

Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti

Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti

İstanbulspor, Süper Lig’de yarın Konyaspor’a konuk oluyor

Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Fenerbahçe, Emre Demir'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Emre Demir'i kadrosuna kattı
Galatasaray, Seferovic ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Seferovic ile yollarını ayırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet