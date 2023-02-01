Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

İstanbul
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
2 eksik
Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Sınırda 8 isim
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.