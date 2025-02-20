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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i ABD takımlarından Los Angeles'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in kiralık transferi konusunda Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Metin Arslancan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i ABD takımlarından Los Angeles'a kiraladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, skor katkısı yapamadı.

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