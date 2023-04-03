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Spor, Futbol

Fenerbahçe büyük maçlarda kayıp

Fenerbahçe, ligde önemli rakiplerine karşı çıktığı zorluk düzeyi yüksek maçlarda galip gelemedi. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ile 1 beraberlik ya

Süha Gür  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Fenerbahçe büyük maçlarda kayıp

İstanbul

Sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde bol gollü galibiyetlerle taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu bol gollü galibiyetlerini derbilere ve büyük maçlara ise taşıyamadı.

Hem ligde hem de Avrupa'da kritik maçlarda sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda ederken, ligde de şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

İlk kayıp Şampiyonlar Ligi

Söz konusu süreçte ilk ciddi karşılaşmasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev önünde çıkan Fenerbahçe, söz konusu eşleşmede elenen taraf oldu.

Kadrosunda çok ciddi kayıplar yaşayan Ukrayna temsilcisi karşısında her iki maçta da galip gelmeyi başaramayan sarı-lacivertliler, rakibine boyun eğdi.

Fenerbahçe, ligde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi. Bu sezon ilk ciddi sınavına deplasmanda Beşiktaş karşısında çıkan sarı-lacivertliler, rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Trabzonspor maçında liderliği verdi

Büyük maçlarda yaşanan kayıplar, sarı-lacivertlileri zirveden etti.

Ligdeki ikinci büyük maçında Trabzonspor'a konuk olan Jesus'un ekibi, etkisiz bir performans ortaya koyduğu karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

Söz konusu haftaya Galatasaray'ın önünde zirvede giren Fenerbahçe, bu mağlubiyetle liderliği rakibine kaptırdı.

Zirvede fark Galatasaray derbisiyle oluştu

Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetiyle rakibi Galatasaray'a kaptırdığı zirveyi, bir daha geri alamadı.

Trabzon deplasmanından 3 hafta sonra evinde Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler, liderlik fırsatını tepti. Kadıköy'de 1 puan farkla ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, zirvenin 4 puan gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Galatasaray derbisiyle zirveyi rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında hem moral bulma hem de sarı-kırmızılı rakibine baskıyı artırma fırsatını kullanamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Adana Demirspor'u mağlup ettiği haftada ağırladığı Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe, puan farkının 1 maç eksiğiyle 9'a yükselmesini önleyemedi.

- 2 büyük maçı kaldı

Avrupa kupalarına veda eden Fenerbahçe'nin bu sezon ligde önünde 2 büyük maçı kaldı.

Ligin 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, 37. haftada ise Galatasaray deplasmanına gidecek.


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