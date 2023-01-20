Fenerbahçe Bruma'nın bonservisini aldı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüp, transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Portekizli futbolcunun sözleşmesi de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026 yılına kadar uzatıldı.
Fenerbahçe Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda PSV Eindhoven Kulübüne 4 milyon 250 bin avro transfer bedeli ödenecektir."
Sezon başında lisansı askıya alınmıştı
Sarı-lacivertli ekip, sezon başında Bruma'yı kadrosuna katarken, futbolcu Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki Slovacko maçlarında forma giydi.
Ligin ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 27 dakika sahada kalan Bruma'nın lisansı, kadro planlaması kapsamında daha sonra askıya alındı.
Portekizli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde ise kadroya alındı ancak forma giymedi.
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