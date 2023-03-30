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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar stada alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak.

Fatih Erel  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar stada alınmayacak

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'ndaki maç öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmayı tribünden takip edemeyeceği belirtilerek, "İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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