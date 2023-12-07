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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Emrah Oktay  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Gribal enfeksiyonu olan Joshua King antrenmana katılmadı. Sakatlıkları süren Miha Zajc ile Rodrigo Becao da çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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