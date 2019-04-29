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Spor, Futbol

Fenerbahçe Avrupa'nın önde gelen ekipleriyle karşılaşacak

Sarı-lacivertli futbol takımı, 30-31 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek Audi Kupası'nda Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek.

Emre Doğan   | 29.04.2019
Fenerbahçe Avrupa'nın önde gelen ekipleriyle karşılaşacak

İstanbul

Fenerbahçe Futbol Takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Audi Kupası'nda mücadele edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Münih kentindeki Allianz Arena'da düzenlenecek kupada, Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Tottenham takımları yer alacak.

Altıncı kez organize edilecek Audi Kupası'nın yarı finalinde, 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih-Fenerbahçe ve Real Madrid-Tottenham maçları yapılacak. Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 31 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Organizasyonda maçların 90 dakikalık bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım, penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kupanın biletlerinin, Bayern Münih'in internet sitesi üzerinden 25 avrodan satışa sunulduğu belirtildi.

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