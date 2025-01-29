Dolar
35.77
Euro
37.28
Altın
2,762.58
ETH/USDT
3,136.20
BTC/USDT
102,667.00
BIST 100
10,133.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiriyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa'da 282. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 282. karşılaşmasını oynayacak.

Süha Gür  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Fenerbahçe, Avrupa'da 282. maçını oynayacak

Danimarka

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 281 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 59 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 144. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 143 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 36 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

89

44

26

19

126

89

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

281

111

59

111

381

400

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'un trafiği, hava kirliliğinin en büyük sebebi haline geldi
Kırgızistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 33. yılı
Çankırı'da bir firma çok katlı binalardan acil tahliye sistemi üzerinde çalışma yapıyor
Hayvanseverlerden toplanan 18 milyon lirayı sahte faturayla şahsi hesaplarına aktarmışlar

Benzer haberler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 252. kez mücadele verecek

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 252. kez mücadele verecek

Fenerbahçe'nin 30. Brezilyalısı Anderson Talisca

Galatasaray, Avrupa'da 326. kez sahne alacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 282. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 282. maçını oynayacak
Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki futbol tutkusu evlerin duvarlarına yansıdı

Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki futbol tutkusu evlerin duvarlarına yansıdı
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları yarın oynanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet