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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa'da 259. randevusuna çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak.

Süha Gür  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Fenerbahçe, Avrupa'da 259. randevusuna çıkacak

İstanbul

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

"Kupa 3"te 7. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 7. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi8242231711980
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi6402197
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