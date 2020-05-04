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Spor, Futbol

Fenerbahçe antrenmanlara başladı

Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs nedeniyle belirlenen kurallara uyarak sahadaki ilk antrenmanını yaptı.

Emrah Oktay   | 04.05.2020
Fenerbahçe antrenmanlara başladı

İstanbul

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren futbol A takımı, sahaya indi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, belirlenen kurallar dahilinde dörderli gruplar halinde yapıldı.

Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan fotoğraflarda antrenmanda kullanılan topların dezenfekte edildiği ve futbolcular ile teknik ekibin sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Teknik ekibin maske ve eldiven takması dikkati çekti.

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