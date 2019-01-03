Fenerbahçe Antalya'daki ilk çalışmasını yaptı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kampın ilk antrenmanını yaptı.

anasayfa > spor, futbol 03.01.2019

Fenerbahçe Antalya'daki ilk çalışmasını yaptı

İSTANBUL 

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kampın ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamladıkları aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Muhabir: Süha Gür

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