Fenerbahçe Antalya'daki ilk çalışmasını yaptı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kampın ilk antrenmanını yaptı.

İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kampın ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamladıkları aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Muhabir: Süha Gür