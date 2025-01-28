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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

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