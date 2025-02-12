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Anderlecht Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Ülker Stadı'nda gerçekleştiriyor
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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Anderlecht maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Emre Doğan  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Fenerbahçe, Anderlecht maçına hazır Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya - AA

İstanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos ve Dominik Livakovic, antrenmana katılmadı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Anderlecht müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

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