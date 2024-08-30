Fenerbahçe, Alanyaspor engelini rahat geçti

İstanbul
8. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yerden pasında araya giren Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda Ertuğrul topu kontrol etti.
9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası dışı sağ çaprazından kafayla vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılıydı.
10. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası dışındaki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, kale sahası önüne hareketlenen Tadic'i gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.
45+1. dakikada Mert'in sağdan ortasında arka direkteki Saint-Maximin topla buluştu. Bu futbolcunun sert ortasında savunmaya çarpan top direkten kornere çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
64. dakikada Corendon Alanyasyor etkili geldi. Hadergjonaj'ın savunmadan gönderdiği uzun topa hareketlenen Cordova, Oosterwolde'yi geçip ceza sahası içinden aşırtma bir vuruş denedi ancak kalesini erken terk eden Livakovic gole izin vermedi.
65. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor forvetine geçit vermeyen Livakovic bekletmeden uzun oynadı. Rakip savunmanın arkasına sarkan Tadic, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
67. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 3-0.
75. dakikada Fenerbahçe dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Ertuğrul Taşkıran'ın kurtardığı top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
86. dakikada sol kanatta topla buluşan Christian son çizgiye inip ceza sahasına hareketlenen Lopes'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farklı üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada En-Nesyri'nin kayarak pasında sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş ceza sahası önüne gelip plase bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Bu galibiyetle 4 maç sonunda puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.
Tadic açılışı yaptı
Fenerbahçe'nin Sırbistanlı tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon ilk gollerini Alanyaspor filelerine attı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerden olan ve tüm maçlarda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadıkları 8 resmi maçta şu ana dek 3 asist yapmıştı.
Tadic, bu sezon ilk golünü ise 43. dakikada Corendon Alanyaspor filelerine gönderdi. Tecrübeli oyuncu, takımının 2. golüne de 65. dakikada imza attı.
Dzeko gollerine devam ediyor
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, gollerini sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon tüm maçlarında forma giyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu, 8. resmi maçında 8 gole ulaştı.
Ligde sarı-lacivertlilerin tüm maçlarında gol sevinci yaşayan Dzeko, 73. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.
Djiku tamamlayamadı
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, sakatlanarak oyundan çıktı.
Müsabakanın 59. dakikasında kendini yere bırakan Djiku, sahada yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi.
30 yaşındaki stoper, 61. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.
Fatih Tekke'ye karşı ligde Kadıköy'de ilk galibiyet
Fenerbahçe, Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke'ye karşı sahasında ilk kez galip geldi.
Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekiplerle daha önce evinde 3 kez karşılaşmış ve tüm müsabakalar beraberlikle sonuçlanmıştı.
Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Fatih Tekke yönetimindeki Erciyesspor ile 1-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor ile 3-3 ve geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'yi misafir ettiği bir lig maçında ilk kez eli boş gönderdi.
Livakovic önce kurtardı sonra asist yaptı
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Corendon Alanyaspor karşısında etkili bir performansa imza attı.
Kalesinde güven veren tecrübeli eldiven, 64. dakikada maç 1-0 iken karşı karşıya bir pozisyonu kurtardı. Atağın devamında uzun oynayan Livakovic, etkili pasıyla takım arkadaşı Dusan Tadic'i golle buluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.