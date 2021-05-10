Euro
10.04
Dolar
8.25
BIST 100
1,455.43
Altın
1,835.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik son saldırılarına ilişkin Sakarya’da Orhan Camii önünde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Fatih Terim Galatasaray ile ligde 4. kez 'dalya' diyecek

Tecrübeli teknik direktör, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor ile yapacakları karşılaşmayla sarı-kırmızılı takımın başında 400. lig maçına çıkacak.

Ercan Çakar,Emrah Oktay   | 10.05.2021
Fatih Terim Galatasaray ile ligde 4. kez 'dalya' diyecek

İstanbul

Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996 yılında oturdu.

Tecrübeli teknik adam, 4 farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da şu ana kadar 399 Süper Lig maçında görev yaptı.

Galatasaray, 67 yaşındaki Fatih Terim yönetiminde çıktığı bu karşılaşmalardan 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.

Maç başına 2,11 puan topladı

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,11 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 399 karşılaşmada toplamda 844 puan topladı.

Galatasaray, Terim idaresindeki lig maçlarında 831 gol atarken, kalesinde ise 374 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde maç başına 2,08 gol ortalamasıyla oynadı.

20 kupa kazandı


Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde toplam 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa'daki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim yönetiminde elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Üst üste en çok şampiyon olan teknik adam

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 399 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

Şampiyonluk sayısında rakipsiz

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör rekorunu da elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımla ligde toplamda 8 kez şampiyonluğa ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı
'Tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim'
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor
Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,3 milyonu aştı

Benzer haberler

TFF 1. Lig'de heyecan play-off'la devam edecek

TFF 1. Lig'de heyecan play-off'la devam edecek

Süper Lig'de şampiyon ve küme düşenler yarın belli olabilir

Fatih Terim Galatasaray ile ligde 4. kez 'dalya' diyecek

Galatasaray ile Denizlispor 42. maça çıkıyor

Galatasaray ile Denizlispor 42. maça çıkıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile GZT Giresunspor Süper Lig'e yükseldi

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile GZT Giresunspor Süper Lig'e yükseldi