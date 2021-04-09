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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'te Borini ve Biglia Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Berad Büyük   | 09.04.2021
Fatih Karagümrük'te Borini ve Biglia Kovid-19'a yakalandı

Istanbul

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Kovid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın sonuçları pozitif çıkmıştır. Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.


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