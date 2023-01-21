Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak

İstanbul
Kırbıyık Holding Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını Mustafa Sözmez ve Özgür Ertem yapacak.
Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmayan VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarını kazandıktan sonra Arabam.com Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım, berabere kaldığı 2 karşılaşmada da uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü.
18 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fatih Karagümrük, 21 puanla 10. sırada bulunuyor.
Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük’e karşı alan Corendon Alanyaspor, sonrasında çıktığı 8 dış saha maçında 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İç sahada ise yalnızca İstanbulspor’a kaybeden turuncu-yeşilliler, son 7 iç saha maçından 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
Fatih Karagümrük’ün eski teknik direktörü Francesco Farioli’nin çalıştırdığı Alanyaspor, ligdeki son maçında Trabzonspor’u 5-0’la geçmeyi başardı.
Geride kalan 18 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan Alanyaspor, 9. sırada yer alıyor.
İki takım bugüne kadar 5 kez karşı karşıya gelirken bu mücadelelerde Alanyaspor 3 kez kazandı. 1 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Fatih Karagümrük de 1 karşılaşmada rakibini mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.