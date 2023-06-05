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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Bozhan Memiş  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Fatih Karagümrük, ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek

İstanbul

Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Teknik direktör Andrea Pirlo'yla yolların ayrılmasının ardından Alparslan Erdem'le yola devam eden kırmızı-siyahlılar, 35 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Geride kalan 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi alan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Ricci forma giyemeyecek.

Kemal Özdeş'in göreve gelmesinin ardından 9 lig maçına çıkan Kasımpaşa, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, tehlikeli bölgeden de uzaklaştı. 35 lig maçında 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 43 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Haris Hajradinovic, bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Ligin ilk yarısında Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayan Kasımpaşa, 90+10. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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