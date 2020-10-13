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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadı'nda oynanacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacakları mücadelenin Olimpiyat Stadı’nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Berad Büyük   | 13.10.2020
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadı'nda oynanacak

İstanbul

Fatih Karagümrük Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa derbisi, Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yardımlarından ötürü Fenerbahçe Spor Kulübüne ve başkan Ali Koç'a teşekkür edildi.

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