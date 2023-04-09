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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bozhan Memiş  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.

İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören Davide Biraschi, cezası nedeniyle sarı-lacivertli ekip karşısında sahaya çıkamayacak.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Matteo Ricci ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın kart görmesi durumunda, 30. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelesini Fenerbahçe 5-4 kazanmıştı.


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