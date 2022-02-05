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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Ercan Doğan   | 05.02.2022
Fatih Karagümrük evinde kazandı Fotoğraf: İsa Terli - AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Maçın 10. dakikada Biglia'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

27. dakikada Zeffane'nin sağ kanatta yerden pasında ön direkte topla buluşan Dicko'nun bekletmeden vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

31. dakikada savunmadan verilen pasla sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, ceza alanına girdiği anda sert vurdu kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Borini'nin sol çaprazdan güzel şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Borini'nin sert şutunda, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Caner Erkin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Salih Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

76. dakikada Kenan'ın sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmayı 1-0 kazandı.


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