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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük evinde farklı kazandı

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.

Metin Arslancan   | 15.05.2021
Fatih Karagümrük evinde farklı kazandı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Istanbul

Karşılaşmanın 11. dakikasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası önünde Aksel Aktaş'ta kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Hüseyin Altıntaş topu güçlükle çıkardı.

18. dakikada Efe Tatlı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Borini, topu yere düşmeden sert bir vuruşla ağlara gönderdi. Ancak gol, hakemin VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

26. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Dossevi'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mesanovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Biglia'nın savunmanın arkasına uzun topunda Borini, ceza sahası içinde Ali Yavuz Kol tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Yavuz Kol da ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

42. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Borini, kullandığı penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-1.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Savunmanın arkasına aşırtma atılan topta Sobiech, meşin yuvarlağı kontrol edip kalecinin yanından ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı. Hakem Atilla Karaoğlan, yapılan VAR incelemesinin ardından golün geçerli olduğuna hükmetti: 2-1.

49. dakikada Lens'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

52. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Aksel Aktaş'ın savunma arkasına attığı topu kontrol eden Lens, ceza sahası ön çizgisi civarında kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.

80. dakikada Fatih Karagümrük 4. golü buldu. Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasının dışından sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top savunmaya da çarparak altıpas önünde Sobiech'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem golü geçerli saydı: 4-1.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Hüseyin Altıntaş'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışında Hedenstad'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda, top ağlara gitti: 5-1.

Fatih Karagümrük, maçı 5-1 kazandı.

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