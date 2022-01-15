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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük evinde 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Süha Gür   | 15.01.2022
Fatih Karagümrük evinde 3 puanı aldı Fotoğraf: Onur Çoban - AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Maçın 31. dakikasında VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan Salih Dursun'un ortasında ceza sahası içinde arka direkte göğsüyle topu kontrol eden Pesic, dar açıdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

40. dakikada Boyd'un ceza yayı içinden şutunda top kalecide kaldı.

45. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası dışından şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında oyun durdurulurken, futbolcular, teknik heyetler ve tribünde yer alanlar trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık andı.

İkinci yarı

52. dakikada Boyd'un sağdan ortasında altıpas üstünde Salih Dursun'un ters vuruşunda, top direk dibinden kornere çıktı.

73. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Pesic'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bistrovic'in vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Pesic'in pasında, Salih Dursun topu ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabaka, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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