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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük evinde 3 puanı aldı

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi.

Berad Büyük   | 27.02.2021
Fatih Karagümrük evinde 3 puanı aldı Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 30. dakikasında Balkovec soldan ortasını yaptı. Kaleci Marafona, uygun durumdaki Sobiech'ten önce topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Bertolacci'nin pasıyla sağdan hareketlenen Ndao, topu ceza sahası sağ çaprazına kadar sürdü ve şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top sekerek kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

70. dakikada Castro'nun sağdan ortasında savunmanın üzerinden geçen top arka direkte Ndao'nun önüne düştü. Kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Senagalli oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

74. dakikada sağdan kullanılan taç atışında topu alan Bertolacci'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında dönen topa Castro vurdu, meşin yuvarlak yine direkten döndü. Ndao, ceza sahası sağ çaprazında önüne düşen topu kale alanındaki Bertolacci'ye göndermek istedi. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada ev sahibi ekipte Mevlüt Erdinç'in ceza sahası önünden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan aldığı topla hareketlenen ve rakibini geçerek ceza sahası çizgisi üzerine kadar gelen Borini'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

90+6. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Bareiro topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Fatih Karagümrük, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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