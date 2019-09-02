Falcao resmen Galatasaray'da

İstanbul
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao transferini açıkladı.
#MissionFalcaoComplete ✍— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019
100%
██████████ ✅
🐅 👉 🦁 pic.twitter.com/zsWX0kS7TK
Sarı-kırmızılı kulüp, Radamel Falcao transferi için Monaco ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5 milyon avro sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı oyuncu için sosyal medyadan bir video yayınladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.