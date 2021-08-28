F1 Türkiye Grand Prix'si bir hafta ertelendi

Ankara
Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen Kanada, Singapur ve Avustralya'daki yarışlara, 10 gün önce Japonya'nın da eklenmesiyle 2021 takvimi revize edildi.
Sezon öncesi duyurulan yarış sayısı, 23'ten 22'ye düşürüldü. 19-21 Kasım tarihlerine bir yarış koyma planı değişmedi ancak boşluğu hangi ülkenin dolduracağı da henüz belirlenmedi.
1-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, İngiltere'nin, kırmızı listesinde yer alan Türkiye'den dönüş yapanları zorunlu 10 gün karantinaya alması sebebiyle 8-10 Ekim tarihlerine ertelendi.
11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Türkiye Grand Prix'si, daha sonra yeniden takvime dahil edilmişti.
2020'de Türkiye, 9 yıl sonra yeniden bir F1 yarışına ev sahipliği yapmış, mücadeleyi kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.