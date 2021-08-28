Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,219.50
BTC/USDT
48,559.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

F1 Türkiye Grand Prix'si bir hafta ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'si, 3 Ekim yerine 10 Ekim'de düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.08.2021
F1 Türkiye Grand Prix'si bir hafta ertelendi

Ankara

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen Kanada, Singapur ve Avustralya'daki yarışlara, 10 gün önce Japonya'nın da eklenmesiyle 2021 takvimi revize edildi.

Sezon öncesi duyurulan yarış sayısı, 23'ten 22'ye düşürüldü. 19-21 Kasım tarihlerine bir yarış koyma planı değişmedi ancak boşluğu hangi ülkenin dolduracağı da henüz belirlenmedi.

1-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, İngiltere'nin, kırmızı listesinde yer alan Türkiye'den dönüş yapanları zorunlu 10 gün karantinaya alması sebebiyle 8-10 Ekim tarihlerine ertelendi.

11-13 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Türkiye Grand Prix'si, daha sonra yeniden takvime dahil edilmişti.

2020'de Türkiye, 9 yıl sonra yeniden bir F1 yarışına ev sahipliği yapmış, mücadeleyi kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 16 ilde arttı, 65 ilde azaldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Trabzon'da yayladaki vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulandı
Annesini de aynı hastalıktan kaybeden sağlık çalışanı aşı sayesinde Kovid-19'u hafif atlattı

Benzer haberler

F1 Türkiye Grand Prix'si bir hafta ertelendi

F1 Türkiye Grand Prix'si bir hafta ertelendi

Perez 2022'de Red Bull-Honda F1 Takımı'nda kalıyor

F1 heyecanı Belçika'da sürecek

Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak

Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak
F1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi

F1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi