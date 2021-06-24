Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım kongrede aday olmayacak

İstanbul
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kongrede aday olmayacağını açıkladı.
Aziz Yıldırım, "İrfan Can Kahveci için Galatasaray ve Marsilya 4,5 milyon verdi. Biz kaça aldık? 11 milyon avro. Yalanlamasınlar belgeleri koyarım ortaya." dedi.
Yıldırım, "Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Koç'luğunu bil. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.