Erzurumspor Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı

ERZURUM

Mavi-beyazlı kulübün internet sitesinden "Güle Güle Kaptan" başlığıyla yapılan açıklamada, takımda bir süre kaptanlık da yapan Erhan Çelenk'in kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Erhan Çelenk'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Erzurum temsilcisi, Erhan Çelenk'i 2015-2016 sezonu öncesi Darıca Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.

Muhabir: Fahrettin Gök