Erzurumspor Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı.

anasayfa > spor, futbol 23.01.2019

Erzurumspor Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı

ERZURUM 

Mavi-beyazlı kulübün internet sitesinden "Güle Güle Kaptan" başlığıyla yapılan açıklamada, takımda bir süre kaptanlık da yapan Erhan Çelenk'in kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Erhan Çelenk'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Erzurum temsilcisi, Erhan Çelenk'i 2015-2016 sezonu öncesi Darıca Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.

Muhabir: Fahrettin Gök

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