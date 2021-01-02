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Spor, Futbol

Erzurum'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK maçı 1-1 sona erdi.

Yunus Hocaoğlu   | 02.01.2021
Erzurum'da puanlar paylaşıldı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya / AA

Erzurum

18. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında, ön direkte yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda, top uzak direkten döndü.

45+2. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Schwechlen'in müsait pozisyonda kafa vuruşunda, topu auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

69. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta rakibe çarparak önüne düşen topla ceza alınan giren Kenan Özer, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Mirallas, topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+3. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Djilobodji ile Ömer Şişmanoğlu'nun mücadelesinde Ömer yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 

90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Emrah Başsan, topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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