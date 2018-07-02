Fotoğraf: AA/Evrim Aydın

ANKARA

Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz ve Ankaralı gazeteciler, Eryaman Stadı'na ziyarette bulunarak, stadın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kontrol Amiri Selim Özyalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, stadın yapımında son aşamaya geldiklerini vurgulayarak, "Eryaman Stadı'nın yüzde 70'i bitti. Hibrit çimlerimizin imalatları gerçekleşti ve şu an Polatlı'da bulunuyor. Çatı kaplamamıza geçeceğiz, onlar da stada gelmek üzere. Çelik konstrüksiyon da tamamen bitti. Koltukların siparişleri verildi. Ankaragücü için koltuklar sarı ve lacivert olacak. Fazla bir şeyimiz kalmadı. Elektrik ve mekanik imalatlar son hızla devam ediyor. Sonra da çevre düzenlemesine geçilecek. İlk amacımız sezona yetişmesiydi ama bazı aksaklıklar çıkıyor haliyle. En kısa sürede bitireceğiz." diye konuştu.

Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz ise sosyal medyada bilgi kirliliğine yol açan haberler yer aldığını vurgulayarak, "Bu nedenle sizlerle stadı gezmek istedik. (Stadın inşaatı durdu, kimse çalışmıyor) gibi söylemler var. Çalışmaların titizlikle devam ettiği görülsün istedik." ifadelerini kullandı.

"İlk topa 15 eylül gibi vururuz"

Yüklenici firmanın üst yapı koordinatörü ile yaptıkları görüşmede stadı 15 Eylül tarihinde teslim edileceklerinin ifade edildiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Allah izin verirse ilk topa 15 eylül gibi vururuz. Ağustosun onunda ligin başlayacağını hesaplarsak, tahminen 3 maçı kaçırmış olacağız. Sayın başkanımız ile geçen hafta 19 Mayıs Stadı'nı gezdik. Lige yeni çıktık, alışmamız ve tecrübe etmemiz lazım. Ankara dışında oynamamız hem ekonomik açıdan hem taraftarımızla birlikte olamama açısından bize zarar verir."

Tuna Yılmaz, Eryaman Stadı faaliyete geçene kadar Ankaragücü'nün maçlarını Ankara'da oynaması için girişimlerde bulunduklarının altını çizerek, "Tahminim konu bu hafta sonuçlanır. 19 Mayıs Stadı'nın yıkım ihalesi eylül ayına kadar geciktirilebilir. Stat müdürü Muzaffer Bey, bize maçların oynanabileceği yönünde bilgi verdi. Sadece turnikeler yeniden takılacak, elektrik ve su aboneliği yapılacak. Eğer yetkililer bize olumlu cevap verirse Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin düzenleyeceği kupa maçlarıyla birlikte Eryaman Stadı yetişene kadar maçlarımızı 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş