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Spor, Futbol

Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı

İspanya Kral Kupası 1. turunda eşleştiği 4. lig takımı Anaitasuna'yı 2-1 yenen Getafe'de Enes Ünal bu sezonki ilk golünü attı.

Şenhan Bolelli   | 17.12.2020
Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı

Madrid

Bask bölgesinin takımı olan Anaitasuna'nın sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı ev sahibi takım 55. dakikada Markel Eskurtza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Getafe'de yedek başlayan ve 67. dakikada oyuna giren Enes Ünal, 73. dakikada takımının beraberlik golünü attı.

Getafe'nin galibiyet golünü, uzatmaların oynandığı 94. dakikada penaltıdan Angel Rodriguez kaydetti.

4. lig takımına karşı kazanmakta zorlanan Getafe, kupada üst tura çıktı.

Getafe'de ilk sezonunu geçiren ve La Liga'da geride kalan 13 haftada kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan Enes, bu sezonki ilk golünü bu akşamki Kral Kupası maçında attı.

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