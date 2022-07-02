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Spor, Futbol

Emre Mor, resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Emrah Oktay   | 02.07.2022
Emre Mor, resmen Fenerbahçe'de

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün daha önce prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu ve dün başlayan yurt dışı kampına götürülen Emre Mor ile resmi sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Danimarka'da kariyerine başlayan Emre Mor, A Milli Takım'ı seçerek genç yaşta 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Aynı yıl Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer olan Emre, sırasıyla Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos takımlarında forma giydi.

Geçen sezon başında Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e transfer olan genç kanat oyuncusu, 26 lig müsabakasında 5 kez fileleri havalandırdı.

Ayrıca Fatih Karagümrük Kulübü de sosyal medyadan yapılan paylaşımla Emre Mor'a teşekkür ederek, kariyerinde başarı dileklerini iletti.

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