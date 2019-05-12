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Spor, Futbol

Emre Akbaba ameliyat edildi

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan Emre Akbaba, ameliyat edildi.

Ercan Çakar   | 12.05.2019
Emre Akbaba ameliyat edildi

Istanbul

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan Emre Akbaba, ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Akbaba'nın Liv Hospital'da takım doktoru Yener İnce ile hastane doktorlarından Erden Ertürer tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine de yer verildi.

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