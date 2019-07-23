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Futbol

Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli ekibine transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Ercan Çakar   | 23.07.2019
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda

İstanbul

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli ekibine transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalında veda mesajı yayımladı.

Eljif Elmas, Fenerbahçe Kulübünün YouTube kanalında yayımlanan veda mesajında, sarı-lacivertli formayı gururla taşıdığını belirterek, "Kuzey Makedonya'dan gelip Türkiye'nin en büyük takımında oynadım. Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak. Belki birgün burada büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncu olmak istedim. Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de Galatasaray ile oynadıkları derbi maçının kendisi için unutulmaz olduğunu aktaran Makedon futbolcu, şunları kaydetti:

"Kadıköy'de unutamadığım maç Galatasaray maçıdır. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim maçtı. Bir de gol attığım için mutluyum. Taraftarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Gurur verici bir şey. İnşallah onlar için her zaman Elmas olarak kalırım ve yine birgün burada buluşuruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi hiçbir zaman unutmayacağım, her zaman kalbimde taşıyacağım."

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